Livesystems: Post-Tochter veröffentlicht einen Nachhaltigkeitsbericht

Im Jahr 2022 startete Livesystems die Integration des Themas Nachhaltigkeit in ihre Organisation, Prozesse und Produkte, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Der nun erstmals veröffentlichte Nachhaaltigkeitsbericht zeige auf, wie Livesystems gemeinsam mit internen und externen Anspruchsgruppen sowie ihrem Mutterkonzern, der Schweizerischen Post, ihr Nachhaltigkeitsprogramm entwickelt, aufgebaut und in den vergangenen Monaten konsequent vorangetrieben hat, heisst es weiter.



Strombedarf aus erneuerbarer Energie gedeckt

Livesystems verfolgt nachhaltige Ansätze in Bezug auf Produkteigenschaften, Energie und Emissionen und gesellschaftlichen Mehrwert. So werde der gesamte Strombedarf durch «naturemade»-zertifizierte erneuerbare Energien aus der Schweiz gedeckt.

Ausserdem hat der Anbieter von digitalen Werbeflächen die Betriebslaufzeiten seiner Werbescreens seit Oktober 2022 um mehr als sieben Stunden täglich reduziert. Zudem setzt setzt das Unternehmen vermehrt auf energieeffiziente LED-Technologie.



Livesystems habe in den letzten 24 Monaten daran gearbeitet, seine wirtschaftlichen Interessen stärker mit sozialen und umweltrelevanten Aspekten in Einklang zu bringen, schreibt das Unternehmen.



Das Nachhaltigkeitsprogramm von Livesystems wurde an den globalen Zielen der Vereinten Nationen ausgerichtet. Entlang dieser Ziele richtet auch die Schweizerische Post als Muttergesellschaft von Livesystems ihr Handeln aus. (pd/nil)