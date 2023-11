Gislerprotokoll: PostFinance wird Mitglied des Vereins

Das 2021 gegründete Gislerprotokoll erhält Zuwachs: Als erstes schweizweit tätiges Unternehmen wird PostFinance Mitglied des Vereins, der sich für die facettenreiche Darstellung der Geschlechter in Marketing, Kommunikation und Werbung einsetzt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

PostFinance unterstreiche damit das Engagement für das erfolgreiche Miteinander der Geschlechter in der Schweiz und insbesondere für eine facettenreiche Kommunikation. Das Unternehmen habe bereits in der Vergangenheit bewiesen, wie klischeefreie Finanzkommunikation gelinge – nicht zuletzt mit einer Vielfalt an Geschichte und einer inklusiven Sprache mit Hilfe des Doppelpunkts. «Mit dem Beitritt zum Gislerprotokoll setzen wir ein klares Zeichen für etwas, das uns wichtig ist – nämlich einen Beitrag zur Abbildung unserer vielfältigen Gesellschaft zu leisten und mehr Anschlussfähigkeit für ganz unterschiedliche Personengruppen und Lebensentwürfe zu schaffen», wird Ron Schneider, Leiter Human Resources von PostFinance, in der Mitteilung zitiert.

Mit dem Beitritt eines grossen werbetreibenden Unternehmens macht das Gislerprotokoll einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer inklusiven Kommunikation: «Das Gislerprotokoll zählt mittlerweile über 160 Mitglieder aus der ganzen Schweiz. Die meisten davon sind Agenturen und dienstleistende Unternehmen, aber auch Einzelpersonen aus der Marketing- und Kommunikationsbranche», so Nina Bieli, Co-Initiantin des Gislerprotokolls und Präsidentin des Vereins. «Werbetreibende Unternehmen haben wir bisher lediglich über ihre Verbindung zu den Mitgliedagenturen erreicht. Dass diese Unternehmen nun selbst Mitglied werden, ist ein starkes Signal für die Relevanz des Themas. Entsprechend gross ist unsere Freude und wir sind gespannt, was wir in Zukunft gemeinsam bewegen können.»

Die Mitgliedschaft beim Gislerprotokoll steht allen werbetreibenden Unternehmen offen. (pd/cbe)