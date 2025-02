Publiziert am 24.02.2025

Die PR-Agentur Flowcube übernimmt die Kommunikationsaktivitäten für den Markteintritt von BYD Auto in der Schweiz. Die Agentur setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen mehrere Mitbewerber durch, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Mit diesem Mandat baut die Agentur ihre Position im Bereich Mobilitätskommunikation aus, heisst es weiter.

Kein Scherz: Launch Event am 1. April

Zu den ersten Aufgaben von Flowcube gehört die kommunikative Begleitung des Launch Events am 1. April in der Umwelt Arena Spreitenbach sowie die PR-Arbeit für die anschliessende Eröffnung eines Showrooms an der Uraniastrasse in Zürich.

Der neue Auftraggeber BYD Auto, ein chinesischer Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, wurde 2003 als Tochtergesellschaft der BYD Co. Ltd. gegründet. Das Unternehmen erreichte im Juli 2024 als erster Automobilhersteller die Produktion von 8 Millionen New Energy Vehicles. (pd/nil)