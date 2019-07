Hotelplan: Prisca Huguenin-dit-Lenoir geht nach 12 Jahren

Per Mitte September 2019 wird Bianca Gähweiler die Nachfolge von Prisca Huguenin-dit-Lenoir übernehmen. Huguenin-dit-Lenoir hat im Oktober 2007 die Leitung der Kommunikationsabteilung von Hotelplan Group übernommen. In den letzten zwölf Jahren war sie zusätzlich auch als Mediensprecherin tätig und wurde für den Reiseveranstalter dreimal in Folge zur besten Pressesprecherin der Schweiz gewählt. Die 46-Jährige habe sich nun entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. «Der Entscheid ist mir schwer gefallen. Ich habe aber gemerkt, dass ich nach der langen Zeit nochmals einen Blick in ein anderes Unternehmen werfen möchte und bin offen für verschiedene Branchen», sagt Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Sie habe noch nichts Konkretes, so Huguenin-dit-Lenoir gegenüber persoenlich.com.





Bianca Gähweiler ist seit 2017 als Mediensprecherin für den Ferienhausvermittler Interhome tätig und unterstützt gleichzeitig auch die interne Kommunikation für die gesamte Hotelplan-Gruppe. Die 33-Jährige absolvierte die Diplom-Ausbildung in Journalismus an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern. Nach ihrer sechsjährigen Tätigkeit als Redaktorin und Moderatorin beim Schaffhauser Radio Munot, war sie als Projektleiterin Kommunikation bei der auf Politik und Wirtschaft spezialisierten Firma Generis AG tätig. «Ich freue mich auf diesen Karriereschritt, den ich mit Respekt und grosser Freude antreten werde», lässt sich Bianca Gähweiler in der Mitteilung zitieren. Sie wird direkt an den CEO der Hotelplan Group rapportieren.

Weiterhin ist Markus Fässler für die interne Kommunikation zuständig sowie als Verantwortlicher Nachhaltigkeit tätig und wird Bianca Gähweiler bei Abwesenheiten als Mediensprecher stellvertreten. (pd/eh)