Skyguide: Prisca Huguenin-dit-Lenoir wird Medienchefin

Prisca Huguenin-dit-Lenoir wird bei Skyguide neue Head of Visitor and Media Relations. Sie folgt auf Tobias Villiger, der das Unternehmen Ende März verlässt, um eine neue Aufgabe als Head of Airport Steering beim Flughafen Zürich zu übernehmen.

In ihrer neuen Rolle übernimmt Huguenin-dit-Lenoir die Verantwortung für die Besucher- und Medienbeziehungen des Unternehmens, Skyguides Präsenz in Museen und an Messen sowie für eine Reihe von Kunden-Veranstaltungen und Projekten.

Vladi Barrosa bleibt weiterhin verantwortlich für die Medienbeziehungen und wird zusätzlich zum stellvertretenden Teamleiter des Visitor and Media Relations-Teams befördert.

Die 47-jährige Prisca Huguenin-dit-Lenoir übernahm die Leitung der Kommunikationsabteilung der Hotelplan-Gruppe im Oktober 2007 und war dort bis im September 2019 tätig. Während zwölf Jahren war sie auch Sprecherin des Unternehmens und wurde drei Mal in Folge zur Schweizer Mediensprecherin des Jahres gekürt. Vorher arbeitete sie als Beraterin für verschiedene PR-Agenturen in Zürich und Genf sowie als Presseattachée bei Chopard & Cie SA in Genf.

«Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe bei skyguide und insbesondere darauf, die Passion für die Flugsicherung nach aussen zu tragen und die Reputation dieses spannenden Unternehmens weiter zu stärken», so Huguenin-dit-Lenoir in einer Mitteilung vom Montagabend. «Wir gewinnen eine fachlich hervorragende und menschlich integre Persönlichkeit, die sehr gut ins Team passt», freut sich Myriam Käser, Chief Communications and Public Affairs Officer von Skyguide. (pd/eh)