Maybaum Film: Produzent ist filmreif familienfreundlich

In der Filmbranche sind die Arbeitstage geprägt von Überstunden, Unregelmässigkeiten, Abend- und Wochenendeinsätzen. Können Angestellte in diesem Umfeld eine gesunde Work-Life-Balance pflegen, Arbeit, Freizeit und Familie miteinander vereinbaren? Die eingehende Prüfung durch Pro Familia Schweiz hat ergeben, dass die Mitarbeitenden von Maybaum Film sehr zufrieden und äusserst motiviert sind und sich mit ihrer Arbeitgeberin stark verbunden fühlen. Es wird bei der Gestaltung der Arbeitstage nach Möglichkeit auf die Eigenheiten der Teammitglieder eingegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wer nachts zur Hochform am Schnittplatz auflaufe, müsse am Tag nur für wichtige Meetings präsent sein. Und wer kurzfristig Zeit für sich oder die Familie brauche, für den finde sich eine konstruktive Lösung.

Maybaum Film will laut Mitteilung nicht nur zufriedene Kunden, sondern auch zufriedene Mitarbeitende. Die Geschäftsleitung habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen des Einzelnen und finde gemeinsam mit dem Team Wege, um notwendige Auszeiten zu ermöglichen. Michel Alraun, Familienvater und Mitgründer der Maybaum, freut sich über die Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen: «Wir sind stolz, uns als erste Video-Produktions-Firma mit diesem Label Schmücken zu dürfen. Mit 83 von 100 möglichen Punkten beim Family Score liegen wir weit über dem Durchschnitt von 62 Punkten, sehen aber auch Potenzial, unseren Wert in Zukunft weiter zu steigern.»

Mit dem überdurchschnittlichen Family-Score-Wert sei Maybaum Film im Rennen um den «Family Score Award 2020». Der Gewinner wird Ende März bekanntgegeben. (pd/cbe)