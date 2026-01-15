Publiziert am 15.01.2026

Nach der Einstellung des Landessenders im April 2025 hat Liechtenstein mit Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) eine neue Alarmierungslösung vereinbart. Ab sofort steht den liechtensteinischen Behörden das sogenannte Icaro-System der SRG zur Verfügung, um die Bevölkerung bei Katastrophen und Notlagen zu informieren.

Die Meldungen werden laut einer Mitteilung über Radio SRF 1 und SRF 3 ausgestrahlt. Das landesweite Sirenennetz bleibe das Rückgrat des Alarmierungssystems. Bei Sirenenalarm soll die Bevölkerung Informationen über Alertswiss oder die beiden SRF-Radioprogramme abrufen. (pd/cbe)