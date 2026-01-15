Nach der Einstellung des Landessenders im April 2025 hat Liechtenstein mit Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) eine neue Alarmierungslösung vereinbart. Ab sofort steht den liechtensteinischen Behörden das sogenannte Icaro-System der SRG zur Verfügung, um die Bevölkerung bei Katastrophen und Notlagen zu informieren.
Die Meldungen werden laut einer Mitteilung über Radio SRF 1 und SRF 3 ausgestrahlt. Das landesweite Sirenennetz bleibe das Rückgrat des Alarmierungssystems. Bei Sirenenalarm soll die Bevölkerung Informationen über Alertswiss oder die beiden SRF-Radioprogramme abrufen. (pd/cbe)
