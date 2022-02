Mit einer «interdisziplinären und raffinierten Herangehensweise» berät und beschützt das Multi-Family-Office Fairway seine Kundinnen und Kunden, Familien und künftige Generationen, wie es in einer Mitteilung heisst: «Immer ‹fair›, und immer auf dem richtigen ‹way›.» Die eigenständige Positionierung sollte sich auch im gesamten Auftritt widerspiegeln. «Das musste man Rosarot nicht zweimal sagen», teilt die Agentur mit. Sie habe einen Neuauftritt erschaffen – dominiert von Eigenständigkeit bei Branding, Sprache und Usability.

In einem «strukturierten Brandingprozess» unterstützte Rosarot Fairway zum Rebranding und zur neuen Marke, wie es weiter heisst. Dabei sei nicht nur ein komplett neues Erscheinungsbild entstanden, sondern auch nach innen seien neue Markenwerte mit einer «klar herausgeschälten Differenzierung» geschaffen worden. Darauf abgestimmt wurde die gesamte Informationsarchitektur der Website durch Rosarot neu definiert und ein Interaction Design entworfen, das den Kunden «überrascht und gleichzeitig an der Hand nimmt». Die Usability des Scrollens basiere auf einer Matrix, die horizontal Übersicht verleihe und vertikal in die Tiefe gehe. «Eine moderne Lösung, die zur Marke passt», wie es weiter heisst.

Schon die Farbwelt auf der Website lasse erahnen, dass man es hier nicht mit einem klassischen Finanzunternehmen zu tun habe. Die erfrischenden Animationen würden den User begleiten und während der ganzen Besuchsdauer für ein «hohes Niveau» der Aufmerksamkeit sorgen. Das eigenständige Branding zusammen mit einer eigenen Sprache und der intelligenten Matrix-Usability würden eine ganze neue Erscheinungswelt ergeben, mit der die Marke ihre «Leidenschaft und Raffiniertheit» kommuniziere.

Verantwortlich bei Fairway: Tamara Meili (Project Managerin); verantwortlich bei Rosarot: Ren Karrer (Creative Director), Bianca Berger (Art Direction), Marcela Narvaez (Graphic Design), Jonas Hartmann (Interaction Design), Nadine Ticozzelli (Consulting), Andreas Steiner (Director Content), Natasa Maricic (Senior Text). (pd/tim)