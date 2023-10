Bundesrat: Regierung kommuniziert jetzt auch englisch auf X

Bisher betreibt der Vizekanzler als Bundesratssprecher auf twitter.com einen Account, der sich vorab in den Landessprachen an ein Schweizer Publikum richtet.

Wie die Bundeskanzlei am Dienstag mitteilte, wird dieser Account durch einen zweiten ergänzt, der vorwiegend in englischer Sprache informiert. Der Account heisst @SwissGov und nahm den Betrieb am Dienstag auf.

Interessen im Ausland besser vertreten

Die Landesregierung will damit erreichen, dass die Interessen der Schweiz bei Geschäften und Entscheiden mit internationaler Dimension auch im Ausland besser vertreten sind. Der neue Account bereitet die Themen für ein ausländisches Publikum auf.

Er richtet sich vorgängig an Medienschaffende sowie Mitarbeitende inter- und supranationaler Organisationen. Zudem verbreiten die Webseiten des Bundesrats vermehrt Inhalte für Englischsprachige mit Fokus auf Aktualitäten. (sda/nil)