Mycation: Reiseplattform baut Redaktion und Podcast aus

Publiziert am 31.08.2026

Seit dem Start im vergangenen Jahr baut Mycation nach eigenen Angaben ein Medienökosystem auf, das Reise- und Freizeitinhalte über Social Media, Website, Podcast und Newsletter ausspielt. Mycation ist eine Marke von Day Off Studios, gegründet von Kommunikations- und Medienunternehmer Ferris Bühler (persoenlich.com berichtete).

Über Partnerschaften lassen sich Kampagnen zusätzlich auf TV und Digital Out of Home ausweiten. «Social Media, Fernseh- oder Billboard-Spots können innerhalb weniger Sekunden Reiselust wecken. Wer danach wirklich über eine Reise nachdenkt, hat aber andere Fragen und möchte tiefer eintauchen», erklärt Larissa Laudadio, Managing Director von Mycation, in der Mitteilung. Die Stärke des Ökosystems liege darin, eine Geschichte über verschiedene Kanäle weiterzuerzählen und zu vertiefen.

Als Beispiel nennt Mycation die jüngste Zusammenarbeit mit dem Nordland-Spezialisten Kontiki: Ein Video habe auf Social Media den emotionalen Einstieg geschaffen, eine Podcast-Episode die Geschichte mit persönlichen Erfahrungen und Expertenwissen weitergeführt, ein Artikel schliesslich das Phänomen der Mitternachtssonne vertieft und Tipps zur Reiseplanung geliefert, heisst es weiter.

Auch für Genève Tourisme habe Mycation eine Kampagnenidee in verschiedene Formate übersetzt: Reel, Artikel und Podcast positionieren Genf demnach als Sommerdestination mit See, Badi, Märkten und mediterranem Lebensgefühl – die Podcast-Episode trägt den Titel «Ist Genf underrated?».

Neben dem Ausbau des Kampagnenangebots investiert Mycation auch in die eigene Redaktion. Pia Gerteis übernimmt seit August die Verantwortung für den Mycation Travel Podcast. Die frühere «Ufsteller»-Moderatorin von Radio 24 bringt Erfahrung im Audio- und Journalismusbereich mit; ihr Debüt als Host ist seit letzter Woche auf Spotify und YouTube zu hören. «Ich liebe es, wenn Geschichten so starke Bilder im Kopf erzeugen, dass man schon beim Zuhören selbst hinwill», erklärt Gerteis in der Mitteilung. Ebenfalls neu im Team ist Esther Sgaga, die die Redaktion bei der Entwicklung von Reise- und Freizeitinhalten für die verschiedenen Plattformen verstärkt.

Neben den Kampagnen mit Kontiki und Genève Tourisme setzt Mycation laut eigenen Angaben aktuell weitere Projekte mit Hertz Schweiz, Fortyseven, Shoppi Tivoli und Turespaña um. Für 2027 will das Unternehmen sein Traveltelling-Modell weiter ausbauen und Social Media, redaktionellen Content, Podcast und datengetriebene Distribution enger verbinden. «Unser Anspruch ist, für unsere Community relevante Reisegeschichten zu erzählen und gleichzeitig für unsere Partner messbaren Mehrwert zu schaffen», so Laudadio. (pd/nil)