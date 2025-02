Dertour Suisse: Reiseveranstalter mit neuem Kommunikationschef

Publiziert am 12.02.2025

Kurmann wechselt vom Onlinehändler Digitec Galaxus zu Dertour Suisse, wo er als Senior Communications Manager und Mediensprecher tätig war. Zuvor leitete er die Schweizer Medienstelle des französischen Bauunternehmens Bouygues. Der Kommunikationsexperte studierte Kommunikationswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Luzern und Fribourg. Aktuell absolviert er einen Master of Advanced Studies im Bereich Marketing an der HWZ.

CEO Stephanie Schulze zur Wiesch begründet die Personalentscheidung mit Kurmanns Erfahrung und fachlichen Fähigkeiten. In seiner neuen Position will Kurmann die Positionierung von Dertour Suisse und ihrer Marken in der Schweiz weiter stärken.

Stephan Kurmann löst Markus Flick ab, der das Unternehmen Ende Februar nach mehr als sieben Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, wie Dertour schreibt. (pd/nil)