JTI: Renaldas Vaisbrodas übernimmt Kommunikation

Publiziert am 21.10.2025

Renaldas Vaisbrodas übernimmt als neues Mitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für die Kommunikation und die politische Arbeit von Japan Tobacco International (JTI) Schweiz.

Vaisbrodas startete 2020 bei JTI in Litauen und arbeitete anschliessend am globalen Hauptsitz in Genf. In den vergangenen zwei Jahren leitete er die Corporate Affairs & Communications-Abteilung von JTI in den baltischen Staaten. Vor seinem Eintritt bei JTI war er mehrere Jahre als politischer Berater im Europäischen Parlament in Brüssel tätig. In Litauen hatte er verschiedene politische Funktionen inne, darunter als Aussenpolitikberater im Büro der Staatspräsidentschaft und als Mitglied des Stadtrats von Vilnius.

Vaisbrodas hat laut einer Mitteilung einen Master in Internationaler Kommunikation und einen Bachelor in Politikwissenschaft der Universität Vilnius. (pd/cbe)