Schroten: Reportagen aus dem Innovation Park

Publiziert am 17.07.2025

Der Innovation Park Zurich in Dübendorf bringt ETH Zürich, Universität Zürich und Privatwirtschaft auf dem ehemaligen Flugplatzareal zusammen. Hier entwickeln studentische Projektgruppen, Spin-offs und Start-ups Projekte in den Bereichen Robotik, Mobilität, Luft- und Raumfahrt sowie Produktionstechnologien.

Schroten erstellte für die von Heimoto gestaltete Website neben Basistexten reportageartige Einblicke in die Arbeit der einzelnen Projekte und Unternehmen. Die Inhalte sollen den Innovationsgeist des Standorts konkret vermitteln. Das Projekt gewann beim Best of Swiss Web 2025 Bronze in der Kategorie «Creativity», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Auf dem IPZ-Gelände entstehen derzeit auch elektrische Baumaschinen, autonome Drohnen, besonders langlebige Dichtungen und Raketen. Bis 2050 soll auf mehr als 50 Hektaren ein Campus für Forschung und Entwicklung entstehen. Ehemalige Hangars werden schrittweise zu Werkstätten und Forschungslabors umgebaut. (pd/cbe)