Reto Flury wird im Sommer 2021 neuer Kommunikationsbeauftragter der Finanzdirektion des Kantons Zürich. Dies schreibt die Finanzdirektion in einer Mitteilung. Der 42-jährige NZZ-Redaktor löst Roger Keller ab, der seit 2010 für die Kommunikation der Finanzdirektion verantwortlich ist und die Möglichkeit der Frühpensionierung nutzt.

Flury hat an der Universität Zürich im Jahr 2005 ein Studium in Allgemeiner Geschichte, Philosophie und Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit dem Lizentiat abgeschlossen. Danach arbeitete er beim «Landboten» in Winterthur als Redaktor im regionalen Bereich; seit 2015 gehört er dem Ressort Zürich und Region der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) an. Er wird Mitte Juni bei der Finanzdirektion starten. (pd/lom)