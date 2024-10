Künzli: Roberto Martullo kauft Schuhhersteller

Publiziert am 23.10.2024

Roberto Martullo werde Künzli als neuer Inhaber zunächst persönlich operativ führen, gab Künzli am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. Der Know-how-Transfer sei garantiert, indem die bisherige Besitzerin Barbara Artmann den Übergang bis Mitte 2025 oder «solange wie gewünscht» begleite.

Damit sei sichergestellt, dass Produktion und Bestellabwicklung fortgeführt werden. Den Mitarbeitenden am Hauptsitz in Windisch sei bereits angeboten worden, die Kündigungen einvernehmlich aufzuheben. Die eigene Fabrik in Albanien setze die Produktion zudem ohne Unterbruch fort.

Die Bekanntgabe der anstehenden Schliessung habe zu grosser Resonanz geführt und auch Interessen ausserhalb der Orthopädie- und Schuhbranche geweckt, hiess es weiter. Nun hab sich mit dem Schwiegersohn von Alt-Bundesrat Christoph Blocher eine «ideale Lösung» gefunden.

«Eine solche Schweizer Traditionsfirma darf nicht verloren gehen», lässt sich der neue Besitzer Roberto Martullo in der Mitteilung zitieren. Künzli habe seine Jugend begleitet: «Ich werde Sorge tragen, dass die Firma für Kunden, Partner und insbesondere auch die Mitarbeitenden erhalten bleibt», verspricht er. Und auch die bisherige Künzli-Inhaberin, Barbara Artmann, zeigte sich im Communiqué zufrieden: Die «Schuhgeschichte» von Künzli lebe weiter.

Die Künzli SwissSchuh AG hat eine fast 100 Jahre alte Geschichte. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1927 von Werner Künzli. 1955 übernahm sein Sohn Kurt Künzli das Geschäft und entwickelte das Unternehmen zu einem beliebten Schweizer Sportschuhhersteller. (sda/cbe)