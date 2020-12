Shining Film: Roger Federer erscheint zu früh

Im Kurzfilm «The Grand Opening» fährt Roger Federer als Lindt-Ambassador für die grosse Eröffnung des neuen Home of Chocolate am Schokoladenplatz 1 in Kilchberg vor, wo er mit Erstaunen feststellt, dass er gar nicht erwartet wird:



Der von Shining Film für das Lindt Home of Chocolate produzierte Film wurde letzte Woche bei den Cannes Corporate Media & TV Awards 2020 mit einem Delfin ausgezeichnet.

Verantwortlich bei Lindt & Sprüngli (International): Doris Roesner (Head of Global Retail); verantwortlich bei Shining Film: Caroline Braun (Producer), Luki Frieden, Stefan Bircher (Script), Luki Frieden (Director), Filip Zumbrunn (DoP), Claudio Cea (Editor), Clayton Nemrow (Actor). (pd/cbe)