MYTY-Group: Romina Leske hat die Kommunikation übernommen

Die MYTY-Group versteht sich laut eigenen Angaben als «Flotte vieler agiler und komplementär aufgestellter Schnellboote». Sie verfolgt das Ziel, «zukunftsweisende» Disziplinen primär im digitalen Bereich unter einer Flagge zu bündeln. Inzwischen sind gemäss Mitteilung acht verschiedene Agenturen in der Schweiz und Deutschland mit unterschiedlicher Expertise unter dem Dach von MYTY vereint: Dazu zählen etwa die hiesigen Agenturen CRK, The House und Hutter Consult.

Aufgrund des stetigen Wachstums und dem damit verbundenen steigenden Kommunikationsbedarf, sei nun eine Schlüssel-Position für den Bereich Corporate Communications geschaffen worden. Romina Leske fungiert künftig als Kommunikationsverantwortliche der MYTY Group.

Die 38-Jährige bekleidet ihren neuen Posten seit Januar 2022, wie es weiter heisst. Neben der Entwicklung einer Kommunikationsstrategie für die Gruppe ist sie verantwortlich für den Aufbau einer Social-Media-Content-Strategie und Redaktionsplanung, die Content-Entwicklung in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den Agenturen sowie die Steuerung der Digital-Marketing-Kampagnen. Vor ihrem Eintritt in die Agenturgruppe war die studierte Deutsch- und Lateinlehrerin als Projektleiterin E-Commerce beim Münchner Corporate-Fashion-Unternehmen Holfelder beschäftigt.

«Nachdem wir mit bisher acht Akquisitionen eine gewisse Größe erreicht haben, gehen wir mit Romina und unseren Spezialistinnen und Spezialisten in den Agenturen nun in eine aktivere Kommunikationsphase über. MYTY und unsere Töchter haben viele gute Geschichten zu erzählen», lässt sich David Rost, Co-Founder und Managing Partner bei MYTY, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)