Rettungsdienst Bern: Sanitätspolizei Bern wird umbenannt

Publiziert am 19.11.2024

Die Berner Sanitätspolizei, wurde am 18. November 1904 als Abteilung der damaligen Stadtpolizei gegründet. Ursprünglich wurden zwei Sanitätsgehilfen für Desinfektionen und Krankentransporte eingestellt. Seither entwickelte sich die Organisation zu einem modernen Rettungsdienst. Genau 120 Jahre nach der Gründung verschwindet der Name Sanitätspolizei und heisst neu Rettungsdienst Bern. Das teilte Schutz und Rettung am Montag mit.

«Der neue Name erklärt unsere Arbeit treffend», wird Bereichsleiter Dr. med. Meinrad Lienert in einer Medienmitteilung zitiert. Die Rettungsfahrzeuge stehen bereits mit der neuen Beschriftung im Einsatz. Im Frühjahr 2025 erhalten die Mitarbeitenden zudem eine neue Einsatzbekleidung, deren Beschaffung unabhängig vom Namenswechsel geplant wurde.

Alter Name sorgte für Missverständnisse

Die Initiative zur Namensänderung kam aus den Reihen der Mitarbeitenden selbst. Bei einer Abstimmung mit einer Beteiligung von fast 90 Prozent sprach sich die Mehrheit für «Rettungsdienst Bern» aus. Als Hauptgrund für den Wechsel nennt die Organisation wiederkehrende Missverständnisse wegen des Namensteils «-polizei», der Fragen über polizeiliche Befugnisse aufwarf. Auch in den User-Kommentaren auf Youtube zu einer aktuellen Videoreportage, die Schutz und Rettung produzierte, tauchten entsprechende Fragen auf. So wollte jemand wissen, was die Standardbewaffnung der Sanitätspolizei sei. (pd/nil)