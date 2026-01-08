08.01.2026

Tamedia

Sarah Kilchör neu im Kommunikationsteam

Sie übernimmt die Position nach dem Weggang des externen Kommunikationsberaters Christoph Burbes und wird künftig im Team von Kommunikationschef Edi Estermann arbeiten.
Sarah Kilchör ist neue Projektkoordinatorin im Kommunikationsteam von Tamedia. (Bild: zVg, Bearbeitung: Pixelcut)
Publiziert am 08.01.2026

Sarah Kilchör wird primär für die Kommunikation des Unternehmens in der Westschweiz zuständig sein. Zudem verantwortet sie bereichsübergreifende Projekte, Events und Themen der internen Kommunikation, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst. Tamedia ist in der Romandie mit den Publikationen 24heures, Tribune de Genève, Le Matin Dimanche und Femina an Standorten in Lausanne und Genf vertreten.

Zuvor war Kilchör als Projektkoordinatorin beim Eurovision Song Contest in Basel tätig. Von 2020 bis 2024 arbeitete sie in derselben Funktion auf dem Zentralsekretariat der SRG in Bern. Die in Thun wohnhafte Kilchör bringt Erfahrung in der Planung, Steuerung und Umsetzung komplexer Kommunikations- und Eventformate mit.

Christoph Burbes übernimmt ab Februar 2026 die Kommunikation der deutschen Landesmedienanstalten (persoenlich.com berichtete). (cbe)


