Dachcom: Schatten-Claim und die Farbe Grün für Wolf

Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum hat Dachcom für den Sonnenschutzproduktehersteller Wolf den neuen Gesamtauftritt inklusive neuem Logo und Claim entwickelt. Das Rebranding unterstreiche die Fertigungs- und Servicekompetenz und das breite Können der Firma «auf frische und selbstbewusste Art» und bleibe der prägnanten Firmenfarbe Grün treu, heisst es in der Mitteilung dazu.

Der neue Claim «Wolf stellt alles in den Schatten» werd gleichzeitig der Leader-Position und dem breiten Angebot an Beschattungslösungen von Wolf gerecht, schreibt Dachcom weiter. Die markanten Wolf-Headlines, die sich durch alle Massnahmen ziehen, würden Wolf eine eigene, unverkennbare Sprache geben. Die emotionale neue Bildwelt zeige die Wolf-Produkte in der Anwendung und mache sichtbar, dass Wolf über die klassischen Storen hinaus ein äusserst breites Sortiment an Produkten für Sonnenschutz und Beschattung biete.

Der neue Wolf-Auftritt kommt ab sofort in sämtlichen kommunikativen Massnahmen der Firma zur Anwendung, von der Gebäude- und Fahrzeugbeschriftung über Mitarbeiterbekleidung, Geschäftsausstattung, Image- und Produktebroschüren bis zu Give-aways für Kunden. Verantwortliche Agentur: Dachcom Team Rheineck / St. Gallen. (pd/wid)