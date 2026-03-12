Post: Schweigeminute an der Medienkonferenz

Publiziert am 12.03.2026

Die Post präsentierte im Schatten des Postautobrandes mit sechs Toten in Kerzers FR ihre Zahlen für 2025. Verwaltungsratspräsident Christian Levrat zeigte sich am Donnerstag an «dieser aussergewöhnlichen» Medienkonferenz sehr betroffen von Unglück. «Auch ich will Antworten und wir werden die laufenden Untersuchungen unterstützen.»

Man habe sich überlegt, die Medienkonferenz zu verschieben, aber «die Post muss ihren Auftrag erfüllen, auch unter erschwerten Bedingungen». Auch an Tagen wie diesen funktioniere die Post weiter und zeige Resilienz.

Der neue Konzernchef Pascal Grieder, der etwas über 100 Tage im Amt ist, sagte, man sei von der Brutalität der Realität eingeholt worden, und bekundete sein Beileid. Doch die Post müsse auch unter diesen Umständen weitermachen.

Alex Glanzmann, Leiter Finanzen, zeigte sich ebenfalls «fassungslos». In seinen 20 Jahren bei der Post habe er so etwas noch nie erlebt.

Ein sozial isolierter und psychisch instabiler 65-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern hat sich am Dienstagabend selbst im Postauto in Kerzers FR angezündet und damit den Brand ausgelöst, der fünf weitere Menschen in den Tod riss und ausserdem fünf verletzte (persoenlich.com berichtete).

Konzerngewinn der Post ist 2025 gesunken

Mit 332 Millionen Franken erwirtschaftete sie ein geringeres, aber «solides» Betriebsergebnis als im Vorjahr, als sie einen um 82 Millionen Franken höheren Gewinn realisierte.

Der Konzerngewinn sank um 20 Millionen Franken auf 315 Millionen Franken, wie Konzernchef Pascal Grieder in Bern vor den Medien sagte. Das Resultat sei durch den Geschäftserfolg von PostFinance gestützt worden. Ohne diesen Beitrag läge das Betriebsergebnis des Konzerns «knapp im schwarzen Bereich». (sda/cbe)