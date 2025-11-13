Wecatch: «Sea Flavors»-Kampagne wird geehrt

Publiziert am 13.11.2025

Erfolg beim Schweizer Design Preis 2025 in der Kategorie Food Design: Das prämierte Projekt «Sea Flavors» entstand in Zusammenarbeit mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Beteiligt waren die Köchin Aris Guzman, die Fotografin Nora Dal Cero, Delia Guerriero von Wecatch, Natalie Maspoli Taylor, der Regisseur Luca Zurfluh und Luzius Fischer (persoenlich.com berichtete).

Die Kampagne umfasst ein veganes Rezept-Booklet mit 15 pflanzenbasierten Gerichten, ein E-Booklet, zwei Pop-up-Erlebnisse, einen Film sowie eine Social-Media-Kampagne. Die Gerichte sollen zeigen, dass sich authentische Meeresgeschmäcker auch ohne tierische Produkte erzeugen lassen – durch Zutaten wie Algen, Gemüse oder Fermente.

«Die Kampagne zeigt, wie Design Wissen vermitteln und gesellschaftliche Diskussionen über pflanzliche Alternativen anregen kann», begründete die Jury des Design Preises Schweiz ihre Wahl. Film, E-Book und Diskussionsformate bildeten ein kohärentes Ganzes, das wissenschaftliche Inhalte anschaulich übersetze.

Die Bildsprache von Nora Dal Cero arbeitet mit Symbolen aus der Welt der Fischerei wie Kaviardosen, Angelhaken oder einem See-Monster. Die Typografie orientiert sich an der Dynamik des Meeres.

Der Begleitfilm wurde mit Regisseur Luca Zurfluh und der Produktionsfirma Dynamic Frame realisiert. Er erzählt die Geschichte von Aris Guzman und ihrer karibischen Herkunft.

Der Design Preis Schweiz zeichnet seit 30 Jahren im biennalen Rhythmus Bestleistungen der Schweizer Designwirtschaft aus. Alle Gewinner von 2025 finden Sie hier. (pd/cbe)