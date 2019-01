Groupe Mutuel: Serkan Isik leitet neue Medienstelle

Seit 1. Januar ergänzt der 40-jährige Serkan Isik das Medienteam des schweizweit aktiven Versicherers Groupe Mutuel. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Versicherungsbranche und einer breiten Expertise im Bereich Kommunikation verantwortet er die Medienstelle in und für die Deutschschweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zuvor war Isik über sechs Jahre Mediensprecher bei der Suva in Luzern. Er verfügt über einen Bachelorabschluss ZFH in Communication der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und fast 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Kommunikationsbranche. «Wir freuen uns, mit Serkan Isik einen erfahrenen Deutschschweizer Kommunikationsexperten im Team zu wissen», wird Paul Rabaglia, CEO der Groupe Mutuel, in der Mitteilung zitiert.

Als nationaler Versicherer in den Bereichen Kranken- und Unfallversicherung, berufliche Vorsorge und Lebensversicherung baut das Unternehmen mit Sitz in Martigny das bestehende Medienteam aus und verstärkt die Medienstelle für die Deutschschweiz in Zürich. (pd/cbe)