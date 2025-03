Scholtysik: Shirin Pfisterer wird Partnerin

Publiziert am 05.03.2025

Nach Stationen in Branding- und Designstudios in Barcelona, Zürich und Amsterdam stösst Shirin Pfisterer im Jahr 2019 zu Scholtysik. Seither kreiert sie Markenerlebnisse für Kunden aus den Bereichen Life Science, Technologie, Finanzen, Gesundheit, Bildung, Forschung und Industrie, schreibt die Agentur Scholtysik in einer Mitteilung.

Ihr Fokus liegt dabei auf der Markenführung im digitalen Raum und insbesondere der evidenzbasierten, nutzerzentrierten Entwicklung von digitalen Touchpoints, die gleichermassen bedienfreundlich und markentypisch sind. (pd/spo)