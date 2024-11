LUKB: Sibylle Umiker wird Kommunikationsleiterin

Publiziert am 05.11.2024

Sibylle Umiker wird ab 1. März 2025 neue Leiterin Kommunikation und Mediensprecherin der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB). Sie folgt auf Daniel von Arx, der diese Funktion seit über 29 Jahren ausübt und sich bis zu seiner ordentlichen Pensionierung im Jahr 2027 als Senior Communications Advisor auf strategische Projekte der LUKB konzentrieren wird.

Umiker verfügt laut einer Mitteilung über einen Abschluss in Geschichte und Betriebswirtschaftslehre der Universität Bern, ist eidg. dipl. PR-Fachfrau und hat eine Bankfach-Grundausbildung absolviert. Von 2003 bis 2011 war sie als Media Relations Managerin bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) tätig. Zwischen 2011 und 2021 arbeitete Sibylle Umiker in der Konzernkommunikation von Emmi in Luzern und war unter anderem für die globale Medienarbeit sowie diverse strategische Kommunikationsprojekte verantwortlich. Seit 2021 ist Umiker Teil des Führungsteams des global tätigen Beratungsunternehmens Sustainserv, das Unternehmen bei Fragen rund um ESG-Strategien und -Berichterstattung unterstützt.

Umiker wohnt mit ihrer Familie im Aargauer Freiamt. (pd/cbe)