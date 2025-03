Publiziert am 05.03.2025

Der Schweizerische Versicherungsverband SVV vertritt die Interessen der privaten Versicherungswirtschaft. Mit seinen inhaltlichen Prioritäten für die Jahre 2025 bis 2028 verfolgt er das Ziel, optimale Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit seiner Mitglieder zu schaffen und die volkswirtschaftliche Bedeutung der Versicherungsbranche in der Öffentlichkeit aufzuzeigen.

Über 700 Fachleute aus den Mitgliedunternehmen engagieren sich in den verschiedenen Gremien des SVV. Um dieser wichtigen Zielgruppe die Strategie näherzubringen, hat Seed in enger Zusammenarbeit mit dem SVV einen rund siebenminütigen Film realisiert, teilt die Agentur mit. An der Strategieentwicklung beteiligte Gremienmitglieder erläutern die sieben strategischen Stossrichtungen.

Mit einer Kurzfassung richtet sich der SVV zudem an die interessierte Öffentlichkeit. Dieser Film wird auf den Social-Media-Kanälen des Versicherungsverbandes, auf deren Website sowie bei Veranstaltungen eingesetzt. (pd/spo)