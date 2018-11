Schärer: Simon Schleuniger neu in der Geschäftsleitung

Die Agentur Schärer mit Sitz in Baden geht mit neuer Geschäftsleitung in die Zukunft. Shady Ashong und Simon Schleuniger bilden per sofort das operative Führungsgremium, wie es in einer Mitteilung heisst.

Inhaber Andreas Schärer kehrt nach seiner viermonatigen Auszeit zurück und fokussiert sich zukünftig auf strategische Aufgaben und die Weiterentwicklung der Agentur. Mit diesem Schritt wird die Übergabe der Agentur auf 2020 eingeleitet.

Die Ernennung von Simon Schleuniger in die Geschäftsleitung sei eine logische Folge der aktuellen Entwicklung der Agentur. Der diplomierte Grafikdesigner blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Kreation und im Eventmanagement zurück. Bereits als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung war er in den vergangenen Jahren für die Leitung der Grafik-Unit der Agentur verantwortlich. Als neues Mitglied der Geschäftsleitung führt der 33-Jährige ab sofort die beiden Units Grafik und Event.

Schleuniger bildet zusammen mit Shady Ashong das Führungsgremium. Ashong stiess im April zur Geschäftsleitung der Agentur (persoenlich.com berichtete). Der Marketing- und Online-Spezialist wird zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Leiter der Online-Unit neu auch den Bereich Beratung verantworten. Der 43-Jährige leitete gemäss Mitteilung eine der führenden Online-Marketing Agenturen in Europa bevor er zu Schärer wechselte.

Weichen stellen für Unternehmensnachfolge

Inhaber und Gründungspartner Andreas Schärer gibt per sofort seine operativen Tätigkeiten an Ashong und Schleuniger ab und fokussiert sich in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates auf strategische Aufgaben und die Weiterentwicklung der Agentur. «Mit diesem Schritt stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Shady Ashong und Simon Schleuniger werden die Agentur langfristig in die Zukunft führen. Ich werde das Unternehmen in dieser Form bis Ende 2020 begleiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Dann soll die Übernahme vollständig abgeschlossen sein», sagt Schärer gemäss Mitteilung.

Ashong und Schleuniger werden zukünftig am Unternehmen beteiligt sein und Einsitz im Verwaltungsrat haben. Schärer bleibt Verwaltungsratspräsident. (pd/maw)