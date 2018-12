Westhive: Skyspace bietet über 90 Arbeitsplätze

Westhive wächst weiter: Mit dem nächsten Expansionsschritt stehen ab Anfang 2019 rund 400 flexibel buchbare Arbeitsplätze zur Verfügung – denn in wenigen Wochen eröffnet im Zürcher Hardturm-Quartier der Westhive Skyspace, wie die Betreiber in einer Mitteilung schreiben.

Westhive Skyspace befinde sich im 8. Stock und bietet 90 Arbeitsplätze mit «bester Aussicht auf Zürich». Der Ausbau umfasst in erster Linie Team Offices in verschiedenen Grössen sowie mehrere Open Space Flächen. Ergänzt wird das Raumangebot durch Sitzungszimmer, Telefonkabinen, eine Kaffee- und Teeküche mit Lounge-Bereich sowie einen über 50m2 grossen, klimatisierten Workshop- und Ideation-Raum.

Auch das neue Raumangebot richtet sich an Startups und Corporate Teams mit Fokus auf Digitalisierung und Business Transformation. Im Westhive Innovation Ecosystem arbeiten bereits heute über 30 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Nebst dem strategischen Partner Swiss Startup Factory zählen auch Innovation Teams der Valora AG, der Amag Gruppe sowie der SIX Group zu den Members.

Die nächsten Standorte sind in Vorbereitung. Konkrete Pläne gibt es bereits für Bern sowie für weitere Grossflächen in Zürich; ebenfalls in der Planung befinden sich Standorte in Basel, Genf und Winterthur. (pd/eh)