Dynamic Frame: So entstanden die «ESC Postcards»

Das sind die Schweizer Gewinner

Bei den 26. WorldMediaFestivals in Berlin haben acht Schweizer Produktionen Auszeichnungen erhalten. Das internationale Festival prämierte am Dienstag herausragende Leistungen in den Bereichen Television, Corporate Media, Online und Print – dabei gingen zwei Gold- und sechs Silber-Auszeichnungen an die Schweiz.