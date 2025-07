Yellow: So präsentiert sich Basel an der EM

Publiziert am 02.07.2025

Zur Uefa Women's Euro 2025 in Basel haben Basel Tourismus und die Kreativagentur Yellow eine branchenübergreifende Kampagne entwickelt, die über klassische Willkommensmassnahmen hinausgeht, heisst es in einer Mitteilung. Vom 2. bis 27. Juli werden rund 500'000 internationale Gäste in der Stadt erwartet, wenn Basel als zentraler Austragungsort mit Eröffnungsspiel und Finale fungiert.

Die Kampagne stellt Begegnungen zwischen Gästen und Einheimischen in den Mittelpunkt und soll gemeinsame Erlebnisse schaffen. Das Konzept umfasst drei Komponenten: Instrumente für Personal- und Gästekommunikation, Dekorationen und Animationen am Verkaufspunkt sowie Gestaltungselemente für Schaufenster und den öffentlichen Raum.

Die entwickelten Anwendungen ermöglichen es Gastronomiebetrieben, Hotels, dem Handel und dem öffentlichen Verkehr, das Thema Fussball und Internationalität spielerisch in ihr Umfeld zu integrieren. Auch kleinere Betriebe können die Materialien unkompliziert einsetzen und so zur gastfreundlichen Atmosphäre während des Turniers beitragen. Die Kampagne soll dazu beitragen, dass sich die internationalen Gäste während der Women's Euro in Basel willkommen fühlen. (pd/spo)