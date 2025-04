Lauschsicht: So sah die erste Landung des Airbus A350 aus

Publiziert am 01.04.2025

Die Filmproduktionsfirma Lauschsicht hat die erste Landung eines Airbus A350 der Schweizer Fluggesellschaft Edelweiss dokumentarisch festgehalten. Für die Aufnahme dieses Ereignisses wurden sechs Kamera-Einheiten an strategischen Punkten am Flughafen Zürich positioniert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Landung wurde im Parallelflug aus einem Helikopter gefilmt, für den ein spezieller Luftraum über dem Flughafen Zürich gesperrt wurde. Dies ermöglichte eine neuartige Perspektive auf den A350 in der neuen Edelweiss-Lackierung.

Die Produktion entstand in enger Zusammenarbeit zwischen der Filmproduktionsfirma und der Fluggesellschaft. Der Film fokussiert neben der technischen Dimension auch auf die beteiligten Personen und soll den Teamgeist bei diesem Meilenstein für Edelweiss dokumentieren.

Ziel des Projekts ist es, sowohl Fluggäste als auch Luftfahrtinteressierte an diesem besonderen Moment teilhaben zu lassen und Interesse für die neue Generation von Langstreckenflugzeugen zu wecken. (pd/awe)