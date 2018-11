Ein Mediensprecher verdient in der Schweiz im Durchschnitt monatlich 7500 Franken, der Senior-Berater einer PR-Agentur kommt auf 8000 Franken. Das ergab eine Online-Umfrage der dpa-Tochter News aktuell und Faktenkontor unter 286 PR-Fach- und Führungskräften aus Unternehmen und Agenturen.

Die Sachbearbeiter in den Kommunikationsabteilungen von Unternehmen erhalten durchschnittlich 700 Franken weniger als die Mediensprecher und kommen auf ein Bruttogehalt von 6800 Franken. Im Vergleich dazu verdienen die Junior-Berater in PR-Agenturen noch einmal 600 Franken weniger.

Der PR-Trendmonitor zeigt weiter: Insgesamt sind die Beschäftigten in der PR-Branche mit ihrem Gehalt zufrieden: Drei Viertel der PR-Profis in Unternehmen und PR-Agenturen halten sich für gut bezahlt. Da die Mitarbeitenden in den Agenturen besser bezahlt werden, sind sie mit ihrem Gehalt leicht zufriedener als ihre Kolleginnen und Kollegen von den Medienstellen der Unternehmen. So sind 76 Prozent aus den PR-Agenturen mit ihrem Verdienst zufrieden. In den Medienstellen dagegen sind es 73 Prozent.

Doch jeder vierte PR-Profi hält sich für unterbezahlt und ist mit seinem Gehalt unzufrieden. Bei den Medienstellen ist die Lohnunzufriedenheit mit 27 Prozent entsprechend höher, bei den PR-Agenturen mit 24 Prozent entsprechend niedriger. (pd/as)