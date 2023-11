Alltag Agentur: So werden Briefe und Pakete farbig

Mit der neuen Sonderbriefmarke des St. Gallers Phillip Bührer werden Briefe und Pakete bunt. In Form von Konfetti gestaltete er bereits 2019 einen Entwurf. Der Prozess bei der Post mit Freigabe der Briefmarken-Kommission, Produktionsabklärung usw. dauert lange und brauchte einiges an Geduld, wie es in einer Mitteilung heisst. Vier Jahre später ist die Briefmarke pünktlich zum Fasnachtsbeginn im Postshop erhältlich. Die Marken haben eine geringe Frankatur, sodass für den neuen A-Post-Wert (1.20 Franken ab 1. Januar 2024) jeweils fünf Stück aufgeklebt werden dürfen.

«Ich liebe es, Marken auf ein Paket oder einen Brief zu kleben. Doch leider kommt das immer seltener vor und wenn es dann mal soweit ist, wird oft nur eine einzelne Marke oder ein Strichcode aufgeklebt. Daraus ist die Idee für die Konfetti-Briefmarke entstanden. Der Ansatz für die Gestaltung der Briefmarke war also ein konzeptioneller, kein gestalterischer», so Phillip Bührer, Mitinhaber und Gestalter der Kommunikationsagentur Alltag in St. Gallen. «Oft wird bei der Gestaltung die Briefmarke isoliert betrachtet. Für mich ist sie jedoch ein Stück eines ganzen Briefes – Couvert, Adresse und Briefmarke bilden eine Einheit. Darum wollte ich etwas entwerfen, das Gestaltungsfreiraum schafft: Platzierung und Farbe können passend zum Couvert selbst gewählt und kombiniert werden.»

Weil die Marken nicht dem klassischen Format entsprechen, müssen die Briefe handsortiert werden, weswegen es nur eine limitierte Auflage der Briefmarke geben wird. Zu gross wäre sonst der Aufwand bei der Post. Entsprechend schnell dürften daher die Sondermarken vergriffen sein. (pd/cbe)