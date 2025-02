Eqal Visual Productions: So wird der ESC in Basel verpackt

Die SRG verantwortet dieses Jahr Planung und Durchführung des Eurovision Song Contests (ESC) in Basel. Die Gesamtkoordination des audiovisuellen Auftritts wurde an Equal Visual Productions übergeben.

In der Umsetzung galt es das Motto «Welcome Home» als internen Leitstern mit den Grundwerten der Eurovision zu verbinden (persoenlich.com berichtete). So sei eine audiovisuelle Identität mit einer einfachen, aber tiefgreifenden Message entstanden: «Wenn wir einander zuhören, finden wir Liebe – ‹Unity shapes Love›». Es gehe «um ein echtes Gefühl der Zugehörigkeit und darum, gegenseitigen Respekt zu schaffen». Beim diesjährigen Contest soll jede Stimme um aktives Zuhören werben und zum offenen Dialog animieren.

«Wir sind stolz darauf, dass wir Teil dieses aussergewöhnlichen Projekts sein dürfen», wird Lea Rindlisbacher, Managing Director bei Eqal, in einer Mitteilung zitiert. Dank des Teams um Artur Deyneuve (Art Director/SRG SSR), unter der Gesamtverantwortung von Moritz Stadler und Reto Peritz (Executive Producers/SRG SSR), sei die Zusammenarbeit einzigartig gewesen. «Jedem Einzelnen gebührt ein riesiges Dankeschön. Fast schade, ist dieser Teil des Projekts nun schon vorbei.» Ihr Dank für unermüdliche Kreativität gelte auch den Teams von Not Wieden+Kennedy, Massive Music und Newglyph, fügt Rindlisbacher an, «und nicht zuletzt dem grossartigen Team bei EQAL für die klare und strukturierte Projektdurchführung im Hintergrund».

Auch Artur Deyneuve findet nur lobende Worte für das Teamwork: «Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten war ein absolutes Highlight. Das Engagement und die Kreativität jedes Einzelnen, dieses besondere Projekt zu verstehen und umzusetzen, waren äusserst inspirierend.»

Der ESC 2025 findet vom 12. bis 17. Mai in Basel statt. (pd/cbe)

Credits

Verantworlich bei SRG SSR: Artur Deyneuve (Art Director), Moritz Stadler (Executive Producer), Reto Peritz (Executive Producer); verantwortlich bei Eqal Visual Productions (Produktion/Koordination): Lea Rindlisbacher (Managing Director), Annette Hofmann (Production Coordinator), Aline Amrein (Project Manager), Karo Brab (Production Assistant); verantwortlich bei Massive Music (Sonic Branding): Béa Day (Creative Director), Cece Wyldeck (EMEA Director of Creative Development), Ella Chevasco (Strategy Director), Friso Hoekstra (Head of Production), Ralph Eijbergen (Project Director EMEA), Sacha Stoffers (Director of Partnership), Thomas Harmsen (Music Producer), Julia Korthouwer (Music Producer), Jasper Slijderink (Senior Music Producer), Guido Blom (Production Director); verantwortlich bei Not W+K (Visual Branding): Adam Rix (Head of NOT W+K, Creative & Design), Anika Ramani (Head of NOT W+K, Business), Jonathan Isaacson (Design Director), Lilia Quinaud (Senior Designer), Zhangzhe Peng (Designer), Paris Seawell (Motion Designer), Nikita Iziev (Motion Designer), Ashley Park (Motion Designer); verantwortlich bei Newglyph (Typeface): Ian Party (Co-Founder), Daniela Retana (Co-Founder), verantwortlich bei Manifesto Film: Wolfgang Weigl (Editing), Massive Music (Music & Mix), Isabelle Paris (VO Speaker).