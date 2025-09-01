Migros: Sonderausgabe würdigt Firmengeschichte

Die Jubiläumsausgabe des Migros-Magazins vereint historische Rückblicke mit zeitgenössischen Geschichten auf 44 redaktionellen Seiten. «Unser Ziel war, bei der älteren Leserschaft Erinnerungen zu wecken und gleichzeitig den Jungen zu zeigen, dass die Migros eben kein ‹normales› Unternehmen ist», sagt Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Leiterin der Medienstelle des Migros-Genossenschafts-Bundes, gegenüber persoenlich.com. «Das Hauptkriterium dabei waren die prägenden Menschen – und zwar von Dutti bis zur 19-jährigen Filialleiterin, die in der Migros eine Karriere aufbaut.»

Die Redaktion setzte bewusst auf unkonventionelles Storytelling. «Wir wollten kein reines Nostalgieprodukt machen. Wir wählten frische Storytelling-Ansätze», betont die Medienleiterin. So wird Gottlieb Duttweiler anhand von Zeitungszitaten porträtiert, wobei bewusst auch kritische Stimmen einbezogen wurden. «Wir haben geschaut, was andere über ihn geschrieben haben – und das war nicht immer nur schmeichelhaft», erläutert Huguenin-dit-Lenoir.

Babys vor der Migros parkiert

Kreative Ansätze prägen das gesamte Heft: «Das vielfältige Migros-Universum zeigen wir mit einem Wimmelbild, die Eröffnung der ersten Migros-Filiale nahm der Autor Charles Lewinsky zum Anlass für eine Shortstory», beschreibt sie das Konzept.

Einen besonderen Stellenwert nehmen Kundengeschichten ein, die Zeitgeschichte lebendig werden lassen: «Da erfährt man zum Beispiel, dass in den 1960er-Jahren die Kinderwagen vor der Filiale aufgereiht waren – mit den Babys drin. Das ist dann nicht nur Migros-, sondern auch Zeitgeschichte.»

Die Produktion war ein Kraftakt. «Vom Kick-off Anfang Februar dieses Jahres bis zum Drucktermin sind sechs Monate vergangen», berichtet Huguenin-dit-Lenoir. Die Content-Teams von Migros-Supermarkt und Migros-Gruppe arbeiteten gemeinsam mit den Redaktionen der Magazine aus Deutschschweiz, Romandie und dem Tessin. «Die grösste Herausforderung war sicher, 100 Jahre Migros auf 44 redaktionelle Seiten zu packen. Da muss man kuratieren und priorisieren und immer wieder die Innensicht challengen.»

Die aktuelle Sonderausgabe behandelt Themen rund um die Migros-Geschichte, Gottlieb Duttweilers soziale Werte, Kundenerfahrungen und das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens. Ein Rundgang durch die Schweiz mit Ursula Nold sowie Erinnerungen von Zeitzeugen an «Dutti» runden das Magazin ab. Die Sonderausgabe ist unabhängig von der Werbekampagne zum Jubiläum.