L'Oréal Schweiz: Sophie Berrest übernimmt die Geschäftsführung

Sophie Berrest übernimmt ab dem 1. September die Geschäftsführung von L'Oréal Schweiz und der Divison Luxusprodukte. Mit langjähriger Erfahrung in der Gruppe, zu der sie vor 21 Jahren in Deutschland kam, hat sie sich zum Ziel gesetzt, den von ihrem Vorgänger Marc-André Heller initiierten Transformationsprozess fortzuführen. Damit will sie das Unternehmen für die tiefgreifenden Veränderungen auf dem Schweizer Markt wappnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Berrests Ziel ist es, den E-Commerce zu beschleunigen und der Schweizer Filiale eine weitere Steigerung der Agilität und Nähe zu ermöglichen. So soll die enge Zusammenarbeit mit dem Vertrieb weiter intensiviert werden, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. All dies geschieht in einem herausfordernden Kontext, in dem sich die Verbrauchsgewohnheiten und Vertriebskanäle grundlegend verändern.

Zudem möchte Berrest die L'Oréal Service & Retail Academy entwickeln, ein unternehmensinternes Bildungsprogramm, das sich hauptsächlich an die Retail-Teams richten wird. Mit dem Ansatz, den Endkunden und seinen Einkaufsprozess genau zu betrachten, ermöglicht es L'Oréal und seiner Marken, sich dem Kunden anzunähern und ihm zusätzliche Erlebnisse am Point of Sale zu bieten. Da sie am Pilotprojekt in Kanada beteiligt war, ist Berrest mit diesem Programm bereits in hohem Masse vertraut.

Erfahrung im Marketingbereich

Berrest verfügt über einen Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg. Sie bekleidete bereits mehrere Stellen im Bereich Marketing und Kommerz in der Divison Luxusprodukte von L'Oréal in Deutschland und für Westeuropa in Paris, wo sie von 2010 bis 2012 Lancôme leitete. Nach ihrem Aufstieg zur Geschäftsführerin der Divison Luxusprodukte von L'Oréal Kanada trieb sie mit einem auf den Kunden ausgerichteten Ansatz einen Umbau dieser Division voran und meisterte so die zahlreichen Veränderungen auf dem kanadischen Markt. Insbesondere trug sie zur Umsetzung eines beschleunigten Wachstumsplans im E-Commerce bei, indem sie solide CRM- und Präzisionsmarketingstrategien entwickelte.

Neue Geisteshaltung bei L'Oréal

Berrest folgt auf Marc-André Heller, der als Geschäftsführer der Divison Luxusprodukte zu L'Oréal Kanada wechselt. Als Geschäftsführer der Division Luxusprodukte in der Schweiz hat er dazu beigetragen, die Positionen des Luxusmarkenportfolios zu stärken und solide Verbindungen zum Vertrieb in einem besonders schwierigen Marktumfeld zu etablieren, wie es weiter heisst.

Seit seinem Antritt als Geschäftsführer der Filiale hat Heller «mit Kraft und Überzeugung» das Programm «Simplicity» umgesetzt, das 2016 weltweit aufgelegte Transformationsprogramm der Gruppe, mit dem eine neue Geisteshaltung bei L'Oréal begünstigt werden soll. Er hat nicht nur alle Mitarbeiter dazu aufgefordert, ihre Arbeitsweisen neu zu denken, sondern auch die Büroräume in kollaborative Arbeitsbereiche umgewandelt, die nun zu 100 Prozent offen und flexibel gestaltet sind. (pd/cbe)