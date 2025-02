Apostroph Group: Sprachdienstleisterin ist Teil von TransPerfect

Publiziert am 10.02.2025

Durch den Zusammenschluss mit TransPerfect erhält die Apostroph Group Zugang zu zusätzlichen Ressourcen, Technologien und Branchenexpertise. Finanzielle Details der Transaktion gibt die Apostroph Group in ihrer Medienmitteilung keine bekannt.

Weitwelt grösster Anbieter von Sprachdienstleistungen

TransPerfect, mit Hauptsitz in New York, ist nach eigenen Angaben der weltweit grösste Anbieter von Sprachdienstleistungen und KI-Lösungen für globale Unternehmen. Der Konzern verfügt über Niederlassungen in über 100 Städten auf sechs Kontinenten und bietet Dienstleistungen in mehr als 200 Sprachen an.

Die Apostroph Group, bisher führend im DACH-Raum, bietet neben Übersetzungen auch Dienstleistungen in der gesamten Wertschöpfungskette der Content-Erstellung sowie Beratung zu Sprachmanagement-Tools und -Prozessen an.

Apostroph Group behält Infrastruktur in der Schweiz

Die Apostroph Group wird ihre fünf Standorte in der Schweiz und weitere in Deutschland behalten. Auch die bestehende Infrastruktur mit Datenhoheit in der Schweiz soll beibehalten werden. Laut Unternehmensangaben beschäftigt die Apostroph Group 160 Mitarbeitende, darunter 40 Linguisten, und arbeitet mit über 2000 geprüften Fachübersetzern zusammen.

Philipp Meier, Group CEO der Apostroph Group erklärt: «TransPerfect ist der führende Anbieter in der Sprachdienstleistungsbranche und bekannt für herausragenden Kundenservice und technologische Innovation. Die globale Reichweite von TransPerfect und ihre umfangreichen F&E-Ressourcen bringen für unser Team sowie für unsere Kundinnen und Kunden bedeutende Vorteile mit sich».

Freude über Integration des ehmaligen Konkurrenten

Phil Shawe, Präsident und CEO von TransPerfect, erklärt gemäss Medienmitteilung: «Nachdem wir über 20 Jahre in der DACH-Region mit Apostroph im Wettbewerb standen, wissen wir, dass sie hervorragende Arbeit leisten und bei ihren Kundinnen und Kunden grosses Ansehen geniessen. Wir freuen uns, nun Teil desselben Teams zu sein.» (pd/nil)