Bundesverwaltung: SRG-Journalisten werden gerne gebucht

213'281 Franken. So viel bezahlte die Bundesverwaltung von 2020 bis 2022 an Journalistinnen und Journalisten, die dafür einen Anlass moderierten, Texte erstellten oder Medientrainings durchführten. Insgesamt seien 55 Aufträge vergeben worden, wie aus einer Liste hervorgeht, die aufgrund einer Anfrage von Nebelspalter.ch erstellt wurde. Daraus ersichtlich sei auch: 108'935 Franken gingen an Journalisten der SRG.

Nebelspalter.ch-Autor Dominik Feusi nennt in seinem Artikel einige konkrete Beispiele. So soll «10 vor 10»-Aushängeschild Arthur Honegger für die Moderation und die Mitarbeit von Inhalten des International Cooperation Forum rund 12'500 Franken vom Aussendepartement erhalten haben. Oder Urs Gredig habe für seine Moderation des Jahresanlasses der «Initiative Vorbild Energie» 7000 Franken bekommen. Ähnlich die Entlöhnung für «Tagesschau»-Moderator Florian Inhauser, der bei einem internen Anlass der Bundeskanzlei zum Thema E-ID mitgewirkt habe. Feusi listet weitere Bespiele auf.

«Personalrechtliche Konsequenzen»

Gegen das Nebenbeschäftigungsreglement von SRF soll Inlandredaktor Rafael von Matt verstossen haben, so Nebelspalter.ch weiter. Von Matt führte für das Bundesamt für Statistik Medientrainings durch. Das Engagement sei nicht bewilligt gewesen und werde «personalrechtliche Konsequenzen» haben, so SRF – und versichert: Ausser bei den Medientrainings sei bei allen Engagements die journalistische Unabhängigkeit gewährleistet gewesen.

Laut dem Bericht seien auch freie Autoren und Medienschaffende von NZZ, Tamedia, Wochenzeitung WoZ, Republik oder von ausländischen Medien verpflichtet worden. Keine Aufträge seien an Mitarbeitende von Ringier, CH Media, Weltwoche oder Nebelspalter.ch verteilt worden. (cbe)