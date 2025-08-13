Kernbrand: St. Galler Agentur mit neuem Markenauftritt

Publiziert am 13.08.2025

Die St. Galler Kommunikationsagentur Kernbrand hat einen umfassenden Relaunch durchgeführt und präsentiert sich mit überarbeiteter Markenidentität sowie einer neu gestalteten Website, heisst es in einer Mitteilung.

Geschäftsführer Oliver Fehr begründet die neue Ausrichtung mit der Überzeugung, dass Kaufentscheidungen primär emotional getroffen werden. Die Agentur will über reine Information und Werbung hinausgehen und nachhaltige Markenerlebnisse schaffen, die auf emotionaler Ebene wirken. Kernbrand positioniert sich dabei als Anbieter für Kampagnen, Branding und digitale Kommunikation.

Die überarbeitete Website spiegelt die neue strategische Ausrichtung wider und präsentiert das Unternehmen als kreative und umsetzungsstarke Partnerin. Mit reduzierten Designelementen, klaren Strukturen und direkter Sprache sollen Nutzer intuitiv durch die Inhalte geführt werden. Die Plattform zeigt Referenzprojekte und Einblicke in die Arbeitsweise des Teams. (pd/spo)