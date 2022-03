Öffentlichkeitsgesetz: Ständerat will keine Obergenze bei Gebühren

Amtliche Dokumente der Bundesverwaltung sollen künftig grundsätzlich kostenlos eingesehen werden dürfen (persoenlich.com berichtete). So weit sind sich die Räte einig. Sie wollen aber besonders für aufwendige Gesuche Gebühren doch zulassen. Umstritten ist, wie viel in solchen Fällen höchstens verrechnet werden darf.



Der Ständerat befasste sich am Montag zum zweiten Mal mit einer Vorlage aus dem Nationalrat und nahm sie mit 38 zu 2 Stimmen und ohne Enthaltung an. Demnach darf das Einsehen von amtlichen

Dokumenten – zum Beispiel für recherchierende Journalistinnen und Journalisten – künftig grundsätzlich nichts mehr kosten.



Ausnahmen soll es aber geben: Erfordert die Bearbeitung eines Gesuchs um Zugang zu Dokumenten eine «besonders aufwändige Bearbeitung» durch eine Behörde, soll eine Gebühr verrechnet werden

können. Der Ständerat will dabei keine Obergrenze setzen, wie er entschied.



Er folgte damit der Mehrheit seiner Staatspolitischen Kommission (SPK-S). In 97 Prozent der Fälle werde schon heute keine Gebühr erhoben, sagte Sprecher Mathias Zopfi (Grüne/GL). Eine Obergrenze für die Gebühr in wenigen Ausnahmen wünsche die SPK-S nicht. Auch der Bundesrat will es so halten. Der Nationalrat dagegen, dessen Staatspolitische Kommission (SPK-N) die Vorlage ausgearbeitet hatte, will als obere Limite für die Gebühr 2000 Franken setzen. Er ist nun wieder am Zug.

Edith-Graf Litscher hat Änderung angestossen



Die Änderung des Öffentlichkeitsgesetzes angestossen hatte Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG) mit einer parlamentarischen Initiative. Der Ständerat hatte die Vorlage in einer früheren Beratung noch abgelehnt. Das Öffentlichkeitsgesetz ist seit 1. Juli 2006 in Kraft und regelt den Zugang zu amtlichen Dokumenten der Verwaltung für alle. Seither gilt der Grundsatz, dass beim Bund öffentlich sein soll, was nicht ausdrücklich geheim ist. Zuvor hatte als geheim gegolten, was nicht ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben worden war.



Das Recht auf Einsichtnahme steht allen zu, ohne dass sie ein besonderes Interesse nachweisen müssen. Gerade im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wurden von Privatpersonen und auch von Medienschaffenden Einsicht in zahlreiche Dokumente verlangt, unter anderem beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). (sda/tim)