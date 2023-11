JK Development: Stefan Jakob wird neuer Chief Revenue Officer

JK Development hat Stefan Jakob zum Chief Revenue Officer ernannt. In seiner neuen Position werde Jakob eine strategische Verantwortung für das Umsatzwachstum in der DACH-Region übernehmen, steht in einer Medienmitteilung des Telemarketing-Unternehmens. «Stefan Jakob bringt eine starke Expertise in den für uns wichtigen Branchen IT und Software mit», kommentiert CEO Marco Mannhart gemäss Mitteilung die Ernennung.

Erfahrung in Produktion, Retail und Consulting

Stefan Jakob begann im Alter von 20 Jahren als Business Development Manager im B2B-Telemarketing. Im Laufe der Jahre wechselte er in verschiedene Branchen, darunter Produktion, Retail und Consulting, wo er Positionen wie Head of Sales & Marketing und Head of Sales & Business Development innehatte.

Parallel zu seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er eine akademische Ausbildung, die mit einem Bachelor of Science in Betriebsökonomie und der Spezialisierung im strategischen Marketing gekrönt wurde. Aktuell erweitert Stefan Jakob sein Wissen im Rahmen eines Masterstudiums im Bereich Sales Excellence. (pd/nil)