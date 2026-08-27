Contcept Communication: Stefan Mair wechselt in die PR-Branche

Publiziert am 27.08.2026

Contcept Communication verpflichtet Stefan Mair. Mair war zuletzt als Wochenleiter bei der Handelszeitung tätig und zuvor unter anderem für Axel Springer in Berlin sowie den italienischen Rundfunk RAI im Einsatz. Bei der PR-Agentur baut er nun die Unit für Thought Leadership auf, berät Persönlichkeiten bei ihrer öffentlichen Positionierung und treibt zudem KI-Projekte voran. Er bringt nach eigenen Angaben über 16 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Medien, Wirtschaft und Innovation mit.

Zuletzt verantwortete Mair in der Global Media Unit von Ringier internationale Editorial-Projekte für 120 Medienmarken, wie es in der Mitteilung heisst. Dort begleitete er unter anderem die internationale Expansion der EqualVoice-Initiative zur Sichtbarkeit von Frauen in den Medien sowie den Einsatz von KI-Systemen auf Basis von Palantir Foundry. Mair ist zudem Buchautor: Er schrieb «Das EqualVoice Mindset» zusammen mit Ringier-CFO Annabella Bassler sowie den 2025 erschienenen Titel «Die Kindermacher» über das Zürcher Startup Ava. Ausserdem moderierte er über mehrere Jahre den Startup-Podcast «Upbeat».

Bei Contcept Communication betreut Mair von Zürich und Berlin aus Kundschaft in der Schweiz und in Deutschland. «Ein zentraler Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf dem Aufbau einer neuen Unit für Thought Leadership, um Kunden gezielt als Meinungsführer in ihren Zielmärkten zu etablieren», erklärt Barbara Ryter, Mitgründerin der Agentur, laut Mitteilung. Mitgründer Andreas Messerli begründet die Anstellung mit Mairs Wirtschaftsverständnis, journalistischer Erfahrung und Interesse an KI-Themen, wie es in der Mitteilung heisst.

«Die Medien- und Kommunikationslandschaft verändert sich durch KI rasant. Sie wird von einer Welle von Commodity Content überschwemmt», erklärt Mair laut Mitteilung. Umso wichtiger sei es heute, echte Themenautorität aufzubauen: Diese wolle man für Öffentlichkeit, KI-Systeme, Medien und weitere Anspruchsgruppen sichtbar machen und Persönlichkeiten dabei unterstützen, sich glaubwürdig als Meinungsführer zu positionieren.

Contcept Communication ist eine inhabergeführte PR- und Kommunikationsagentur mit Sitz in Zürich, Lausanne und Berlin – laut Mitteilung zudem mit Präsenz in Genf und München. Erst im Mai hatte die Agentur mit Catherine Purgly Zuwachs im Bereich Strategie und Beratung erhalten (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)