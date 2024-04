Die CSS hat die Agentur für Brand Storytelling McKinivan mit der kommunikativen Begleitung ihres 125-Jahr-Jubiläums beauftragt. In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der CSS hat McKinivan die zentrale Leitidee sowie diverse kommunikative Massnahmen entwickelt und umgesetzt, heisst es in der Mitteilung. Herzstück dabei sind eine Microsite und die gedruckte Chronik.

Die CSS, seit 1899 ein fester Bestandteil des Schweizer Gesundheitswesens, feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Die Solidargemeinschaft, die am Anfang der CSS stand, hat in 125 Jahren nichts von ihrer Bedeutung verloren, schreiben die Verantwortlichen. Doch wie schöpft die CSS daraus die Kraft, Herausforderungen mutig anzunehmen und mit Begeisterung in die Zukunft zu blicken?

Diese Fragen hat McKinivan aufgenommen und als Storyline für die Jubiläumskommunikation in ein Konzept übersetzt. Dazu haben sie Stimmen und Geschichten gesammelt, die vermitteln, wie die Gemeinschaft der CSS im Alltag Sicherheit, Partnerschaft und Zuversicht bietet. Die Stories reichen von Berichten über die bescheidenen Anfänge als kleiner katholischer Arbeiterverein bis hin zu Interviews rund um die heutige Position als die grösste und eine der innovativsten Krankenversicherungen der Schweiz. Sie sollen zeigen, wie die CSS Tag für Tag ihre Geschichte weiterschreibt.

Die Microsite, lädt gleichzeitig zum Entdecken der interaktiven Zeitachse und der Geschichten rund um das 125-jährige Bestehen der «Gesundheitspartnerin» ein. Die Storyline diente als kanalübergreifender Fixpunkt aller Kommunikationsaktivitäten zum Jubiläum. Dazu hat McKinivan zusätzlich das Launchvideo produziert und Social Media Content erstellt. Die Umsetzung der Microsite erfolgte in Zusammenarbeit mit Networking und SirMary.

Eine Publikation im Magazinstil

Die gedruckte Chronik ist eine Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der CSS. Gleichzeitig ist sie eine Hommage an all jene, die dazu beigetragen haben, die Geschichte der Gesundheitspartnerin zu formen. Dabei spielt vor allem der Solidaritätsgedanke bis heute eine prägende Rolle. In Detailarbeit wurden die Meilensteine und Herausforderungen der vergangenen 125 Jahre sorgfältig dokumentiert. Jede Seite erzählt eine Geschichte von Engagement und dem festen Glauben an die Bedeutung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle.

Die gedruckte Chronik der CSS ist nicht nur eine Publikation im Magazinstil, sondern ein Zeitzeugnis, das die Werte und den Geist der CSS für kommende Generationen bewahrt. McKinivan konzipierte die Heftarchitektur, hat das Editorial Design inklusive Illustrationen umgesetzt und erstellte in Zusammenarbeit mit einem Redaktor die Texte der gesamten Publikation.

Verantwortlich bei CSS: Marco Imboden (Leiter Corporate Communications), Philippe Heiz (Projektleitung), Angela Geering (Leiterin Corporate Publishing), Roland Hügi (Redaktion). Verantwortlich bei McKinivan: Nina Vagli (Projektleitung), Pius Sidler (Konzeption), Joëlle Stocker (Design), Fabienne Paul (Illustration), Andreas Treichler (Desktop Publishing), Nina Goldiger (Shootings). (pd/wid)