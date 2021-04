Bundesanwaltschaft: Strafverfahren gegen André Marty

Der Medienchef der Bundesanwaltschaft, André Marty, hat gemäss eines Medienberichts seinen Posten abgegeben. Gegen ihn läuft offenbar ein Strafverfahren.

Darüber berichtete am Freitagabend der Tages-Anzeiger auf seinem Onlineportal. Stefan Keller, ausserordentlicher Bundesanwalt, sagte zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA lediglich, dass er über den Stand des Verfahrens aus ermittlungstaktischen Gründen zurzeit keine Auskunft erteilen könne. Konkrete Fragen beantwortete er nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hintergrund dürften Treffen zwischen dem zurückgetretenen Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Präsident Gianni Infantino sein. Nach Faktenlage war auch André Marty an diversen Treffen anwesend, so etwa an jenem vom 16. Juni 2017. Gemäss früherer Aussagen konnte sich keiner der Beteiligten an dieses Treffen erinnern.

Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft beauftragte im Juni 2020 Stefan Keller als Ausserordentlichen Staatsanwalt damit, Strafanzeigen gegen Lauber, Fifa-Präsident Gianni Infantino sowie weitere Personen zu prüfen. Im Juli bot Bundesanwalt Lauber seinen Rücktritt an und trat Ende August frühzeitig aus dem Amt.

Auf der Internetseite der Bundesanwaltschaft war André Marty am Freitagabend noch als Mitglied der Geschäftsleitung aufgelistet. (sda/cbe)