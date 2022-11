Wunderman Thompson: Stratos Jump auf Tour in Nachbarländern

Felix Baumgartner war im Jahr 2012 als erster Mensch mit dem Fallschirm aus der Stratosphäre auf die Erde gesprungen. Anschliessend hatte Wunderman Thompson Switzerland als langjähriger Partner der Red Bull Media World die «My Stratos Jump AR Experience» fürs Verkehrshaus Schweiz konzipiert und umgesetzt. Bis jetzt konnte damit der Sprung aus der Stratosphäre schon über 190'000 Mal «so lebensecht wie nur möglich nachempfunden werden», wie es in einer Mitteilung heisst.

Felix Baumgartner gibt Autogramme.





Jetzt sei es an der Zeit gewesen, das «einzigartige Erlebnis» übers Verkehrshaus hinaus europaweit den Menschen zugänglich zu machen. Dank einer modernisierten technischen Ausstattung und zahlreichen Anpassungen am gesamten Aufbau wurde das möglich, wie es weiter heisst.

So ist die Installation seit einigen Wochen in Deutschland und Österreich auf Tournee. Ab cirka Mitte November wird sie fix im Hangar 7 in Salzburg platziert.

Verantwortlich bei bei Red Bull: Maximilian Haidbauer (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Anita Roll, Nick-Patrick Herrmann (Consulting), Alisa Lomovceva (Graphic Design), Berni Brungs (Copywriting), Benjamin Franken (Creative Direction), Rabit Rexhepi, Elias Daccarett, Michael Meier (Technology), Curdin Montalta (Desktop Publishing); verantwortlich bei Dekorationsbau Felix: Jürg Felix (Inhaber). (pd/tim)