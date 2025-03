SPIE Schweiz: Tamara Obielum ist neu Mitglied der Geschäftsleitung

Publiziert am 24.03.2025

Die Berufung in die Geschäftsleitung unterstreicht die Bedeutung von Marke, Kundenkommunikation und Reputationsmanagement für Spie Schweiz, teilt das Unternehmen mit. Dadurch können diese Aspekte direkt in Unternehmensstrategie und -kultur einfliessen. Tamara Obielum berichtet direkt an CEO Pierre Savoy. 2023

Obielum absolvierte ein Bachelor- und Masterstudium an der Universität St. Gallen. Vor ihrem Wechsel zu Spie sammelte sie Erfahrungen als Digital Marketer bei Cisco und in anderen Unternehmen der ICT-Branche. (pd/nil)