Hella Studio: TCS verpasst seinen Campings einen frischen Look

Publiziert am 11.06.2025

Die Designagentur Hella Studio hat für die 26 Campingplätze von TCS Camping individuelle Key Visuals entwickelt, heisst es in einer Mitteilung. Die Illustrationen sollen die Vielfalt der verschiedenen Destinationen sichtbar machen.

In Zusammenarbeit mit den Campingleitern vor Ort entstanden zunächst Skizzen, die anschliessend in mehreren Schritten ausgearbeitet wurden. Die finalen Illustrationen orientieren sich an klassischen Schweizer Tourismusplakaten und verbinden diese mit zeitgemässem Design.

Die Visuals fügen sich in die ebenfalls von Hella Studio entwickelte TCS Camping Submarke ein. «Es war sehr spannend, gemeinsam mit dem Kunden und dem Illustrator Mathias Zimmermann eine neue visuelle Sprache zu entwickeln», so Kasper Kobel von Hella Studio.

Die Herausforderung habe darin bestanden, ausgehend vom Look klassischer Tourismusplakate etwas Neues und Eigenständiges zu kreieren. Entstanden sei eine vielseitige und dennoch wiedererkennbare Formsprache.

Die Key Visuals werden auf verschiedenen Produkten wie Stickern, Stempeln, Postkarten und Badetüchern eingesetzt. (pd/awe)