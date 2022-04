WWF: Thomas Häusler wird Projektleiter

Am Dienstag wurde bekannt, dass Thomas Häusler das Schweizer Radio und Fernsehen nach 15 Jahren verlässt (personlich.com berichete). Nun ist klar in welche Richtung. Häusler startet im Juli 2022 als Experte für Klima und Energie beim WWF Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Häusler leitete seit 2013 das Team der Radiowissenschaft. Er entwickelte das «Wissenschaftsmagazin SRF» weiter und gründete den Wissenschafts-Podcast «Kopf voran». In den letzten Jahren war Thomas Häusler auch im Fernsehen zu sehen: Als Experte in seinem Kerngebiet «Umwelt und Klima» gab er Auskunft in der «Tagesschau», bei «10 vor 10» oder in der «Arena».

«Beim WWF wird sich Thomas Häusler für eine klima- und umweltverträgliche Transformation des Energiesystems einsetzen. Mit Häusler stösst ein fundierter Fachmann zu Klima- und Umweltschutz, ein Wissenschaftler und erfahrener Kommunikator zum WWF. Er wird unsere wissensbasierte Arbeit im Klimaschutz weiter voranbringen», teilt WWF Schweiz zum Wechsel mit.

2007 begann Häuslers Karriere in der Wissenschaftsabteilung des damaligen Radio DRS. Als Radiojournalist bediente der promovierte Biochemiker sowohl die Aktualität in Sendungen wie «Echo der Zeit» als auch den Hintergrund in allen wissenschaftlichen Themenfeldern und Ausspielkanälen von SRF.

Häusler freut sich sehr über die neue Herausforderung: «Ein wissenschaftlicher Bericht nach dem anderen zeigt: Die Klima-Erwärmung schreitet rasch voran und sie ist gefährlich für Menschen und Umwelt. Der WWF setzt sich fundiert und engagiert dafür ein, diese Entwicklung zu stoppen. Mit meiner Expertise dabei mitzuhelfen, ist für mich eine grosse Chance und Herausforderung zugleich.» (pd/wid)