Furrerhugi: Thomas Meier ist neuer Partner

Thomas Meier stiess im August 2014 zu Furrerhugi. Schwerpunkte seiner Arbeit bilden das Public-Affairs-Management für Wirtschaftsverbände sowie Wahl- und Abstimmungskampagnen. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit dem Zukunftsfeld der Digital Public Affairs. Vor dem Wechsel zu Furrerhugi hatte Meier die Kommunikation des Sozialdepartements der Stadt Zürich geleitet.



Als Partner von Furrerhugi wird Meier insbesondere daran mitarbeiten, in Stadt und Kanton Zürich Kommunikationsmandate an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft aufzubauen. «Wir freuen uns sehr, dass Thomas Meier als Mitaktionär und Mandatsleiter im Auf- und Ausbau unserer Agentur künftig eine noch aktivere Rolle wahrnehmen wird,» wird CEO Andreas Hugi in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)