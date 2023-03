Scholtysik modernisiert zum 40-jährigen Jubiläum der Wirtschaftskanzlei den Markenauftritt von Thouvenin. Das neue Design soll mit aktiven Farben, kräftigerer Schrift und konsequenter Reduktion auf das Wesentliche überzeugen, wie es in der Mitteilung heisst. Ziel der Auffrischung ist, dem differenzierenden unternehmerischen Ansatz der Wirtschaftskanzlei einen zeitgemässen und zukunftsgerichteten Ausdruck zu verleihen.

Zusätzlich wurde der Markennamen von Thouvenin Rechtsanwälte zu Thouvenin kürzt, heisst es weiter. Der verkürzte Name ist sprachunabhängig und wird der internationalen, ausschliesslich englischsprachigen Fachkommunikation besser gerecht. In kompakten Social-Media-Formaten erzeuge das kraftvolle Design deutlich mehr Wirkung.Das bisher augenfälligste Element im Auftritt von Thouvenin – die Drohnen-Aufnahmen der Metropolregion Zürich – wurde auch im neuen Erscheinungsbild konsequent weitergezogen, wie es weiter heisst. Mithilfe von Google Maps ermittelten die Designer und Fotografen von Scholtysik real existierende Bildkompositionen, eruierten die beste Tages- oder Nachtzeit für ideale Lichtverhältnisse und filmten diese mittels Drohne für statische und bewegte Anwendungen. Scholtysik hatte das Bildkonzept «Zurich-Birdview» bereits vor einigen Jahren für Thouvenin entwickelt und damit die Wahrnehmung und Wiedererkennung der Kanzlei in der Branche gesteigert.Für Rolf Schuler, Partner von Thouvenin Rechtsanwälte und Projektleiter des Redesigns, steht laut Mitteilung fest: «Inzwischen haben Anwaltskanzleien allenthalben den Wert eines zeitgemässen Auftritts mit einem differenzierenden Design erkannt. Das erhöht den Druck. Dank der Expertise und der gestalterischen Qualität von Scholtysik werden wir unserem eigenen Anspruch gerecht.» (pd/yk)